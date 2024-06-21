شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ SpaceX يطلق قمرًا صناعيًا للتليفزيون الأوروبى ويحقق الهبوط الـ 250 والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة SpaceX بنجاح قمرًا صناعيًا تلفزيونيًا أوروبيًا في مداره ثم حققت هبوطها رقم 250 على متن سفينتها في المحيط، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 القمر الصناعي Astra 1P التابع لشركة الاتصالات SES ومقرها لوكسمبورج من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، وكان من المقرر أصلاً أن يتم الإطلاق يوم الثلاثاء، لكن المخاوف المتعلقة بالطقس في موقع الإطلاق أجبرت SpaceX على التوقف لهذا الموعد.

وفقا لما ذكره موقع "space"، هبطت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع على متن السفينة المسماة "Just Read the Instructions"، والتي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.



وفي الوقت نفسه، تمكنت المرحلة العليا من الصاروخ Falcon 9 من تسليم Astra 1P إلى مدار النقل المتزامن مع الأرض بعد حوالي 35 دقيقة من الإطلاق.



سيشق القمر الصناعي طريقه الخاص إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، على ارتفاع 22236 ميلًا (35786 كيلومترًا) فوق الأرض.



وسيوفر Astra 1P خدمة البث التلفزيوني للعملاء في جميع أنحاء أوروبا، حيث كان إطلاق Astra 1P هو المهمة المدارية رقم 62 لشركة SpaceX لهذا العام.