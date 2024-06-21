شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون يختار SpaceX وBlue Origin وULA لاتفاقية إطلاق بـ5.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

اختار البنتاجون شركات الفضاء الخاصة SpaceX وBlue Origin وUnited Launch Alliance (ULA) لتقديم خدمات الإطلاق لقوة الفضاء الأمريكية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الشركات الثلاث ستتنافس على عقود الإطلاق الفضائي للأمن القومي (NSSL) بقيمة تصل إلى 5.6 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2025 إلى 2029.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تعد العقود جزءًا من برنامج خدمات إطلاق المرحلة الثالثة من NSSL، حيث سيتم إطلاق ما لا يقل عن 30 مهمة NSSL Lane 1، والتي تتجه إلى مدار أرضي منخفض، على مدار خمس سنوات.



وتشمل مهام الأمن القومي إطلاق أقمار صناعية سرية لوكالات أمريكية مثل وكالة الدفاع الصاروخي، ووكالة تطوير الفضاء، ومكتب الاستطلاع الوطني.



وسيتم منح عقود مهام إطلاق المرحلة 3 من المسار 2 لـ NSSL في وقت لاحق، وستستخدم هذه المهام الصواريخ الثقيلة لاستهداف مدارات أكثر تحديًا.



وجدير بالذكر أن الاختيار المعلن عنه حديثًا يمثل المرة الأولى التي يتم فيها اختيار Blue Origin لعقود إطلاق الأمن القومي، وقد استهدفت الشركة منذ فترة طويلة الحصول على مثل هذه العقود، لكنها لم تنجح في عرض المرحلة الثانية من NSSL، على الرغم من الاستئناف.

كما أنه من المقرر حاليًا إجراء أول رحلة لصاروخ New Glenn الثقيل التابع لشركة Blue Origin في أغسطس 2024، بهدف إرسال مهمة EscaPADE المكونة من مركبتين فضائيتين إلى المريخ.