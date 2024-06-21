شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. SpaceShipOne تطلق أول رحلة فضائية بشرية بتمويل خاص والان مع تفاصيل الخبر

وصلت أول رحلة مأهولة بتمويل خاص إلى الفضاء، على متن مركبة SpaceShipOne، في مثل هذا اليوم 21 يونيو منذ 20 عاما، حيث طارت المركبة على ارتفاع 62.5 ميلًا فوق سطح الأرض، بضعة أميال فقط فوق حدود الفضاء، لمدة 3 دقائق تقريبًا قبل أن تنزلق عائدة إلى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، لم تقم SpaceShipOne بمدار كامل حول الكوكب، بل تمكنت من تحقيق بما يعرف بالرحلة شبه المدارية.

تم تصميم وبناء الطائرة التجريبية من جانب شركة خاصة تدعى Scaled Composites، بقيادة مصمم الطيران بيرت روتان.

كان طول SpaceShipOne حوالى 28 قدمًا، وقطرها حوالي 5 أقدام، ولها أجنحة قصيرة وضخمة تمتد إلى 16 قدمًا.

يمكن أن تتسع لطيار واحد وما يصل إلى راكبين على متن الطائرة، حيث طارت SpaceShipOne إلى الفضاء مرتين أخريين في نفس العام.

كما أنها في أكتوبر 2014، فازت SpaceShipOne بجائزة Ansari X البالغة 10 ملايين دولار أمريكي لكونها أول مركبة فضائية تم تطويرها بشكل خاص وقابلة لإعادة الاستخدام للقيام برحلات متعددة إلى الفضاء.

وهذه المركبة الفضائية معروضة الآن في متحف سميثسونيان للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة.