شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعيد هيكلة فريق Reality Labs لتطوير الميتافيرس والاجهزة القابلة للأرتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول Meta تعزيز وتبسيط عملياتها في أسواق Web3 والأجهزة القابلة للارتداء، حيث يقال إن الشركة قسمت فريق Reality Labs الخاص بها إلى كيانين منفصلين حيث سيعمل فريق واحد على سماعات الرأس Quest التي تركز على metaverse بينما يخصص الآخر وقته للأجهزة القابلة للارتداء والتي قد تطلقها Meta في المستقبل.

ووفقًا للتقرير الذي ظهر على الإنترنت مؤخرًا، أعلن Andrew Bosworth، مدير التكنولوجيا في Meta، عن هذا الفصل في فريق Reality Labs في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ما هي Reality Labs وما هي خطط Meta لها؟

بعد أن أعاد مارك زوكربيرج تسمية Facebook إلى Meta في عام 2021، قام بتشكيل وحدة Reality Labs رسميًا في عام 2022، وقد دمج هذا القسم العديد من المبادرات التي تم العمل عليها بالفعل داخل الشركة مثل الذكاء الاصطناعي، وسماعات الرأس الافتراضية، بالإضافة إلى CTRL Labs وغيرها، ولاحقًا، أصبحت وحدة Reality Labs في Meta أيضًا النقطة المركزية لاستكشاف الشركة في تكنولوجيا metaverse.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge، نقل Bosworth تفاصيل حول إعادة الهيكلة الداخلية من خلال مذكرة Meta، وأفاد الموقع أيضًا أنه تم الإعلان عن تسريح بعض أعضاء الفريق أيضًا، ولا يزال العدد الدقيق للأشخاص الذين تم إنهاء خدمتهم غير معروف في الوقت الحالي، لكن التقرير يدعي أنها كانت مجموعة صغيرة نسبيًا.

للمضي قدمًا، سيتم التعامل مع جميع مبادرات Meta المتعلقة بتكنولوجيا metaverse بواسطة قسم Metaverse المنفصل حديثًا، وسيتم الإشراف على سماعة الرأس Quest VR ونظام التشغيل الخاص بها المسمى Horizon OS، بالإضافة إلى منصة الواقع الافتراضي الاجتماعية الخاصة بـ Meta Horizon Worlds من قبل وحدة Metaverse، وفقًا للتقرير، وويقال إن زعيم Horizon Vishal Shah سيراقب الآن التطورات حول سماعات الرأس Quest أيضًا.

في عام 2022، قامت Meta بتحديث تشكيلة سماعات الرأس Quest باستخدام "Meta Quest Pro" الذي يبدأ بسعر 999 دولارًا، وفي عام 2023، كشفت Meta عن Meta Quest 3 بسعر 499.99 دولارًا ، واعتبارًا من مارس 2023، أفادت التقارير أن Meta باعت 20 مليون سماعة رأس Quest.

رحلة Metaverse حتى الآن

أعلن زوكربيرج عن خططه الكبيرة للمغامرة في صناعة metaverse عندما أعاد تسمية Facebook إلى Meta في 8 أكتوبر 2021، ومع مواجهة تقنيات Web3 للتدقيق في جميع أنحاء العالم بسبب ارتباطها بالأصول الرقمية المتقلبة والمحفوفة بالمخاطر، كان نمو هذه التقنيات ملحوظًا تدريجي.

تقوم وحدة Meta's Reality Labs بالإبلاغ عن الخسائر باستمرار منذ تغيير العلامة التجارية. خسرت Reality Labs 13.7 مليار دولار في عام 2022، في حين عانت من خسارة قدرها 46.5 مليار دولار بينما حققت إيرادات تقارب 11 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023.

في مايو 2023، كلفت شركة Meta بإجراء دراسة زعمت أن Metaverse يمكن أن يساهم بما يصل إلى 760 مليار دولار أو حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بحلول عام 2035، ويتوقع زوكربيرج أن قد تشهد مبادرات Metaverse الخاصة به المزيد من الخسائر في الأوقات القادمة، لكنه يظل مجتهدًا في استكشاف حالات استخدامها.