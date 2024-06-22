شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لسرقة بيانات AMD لصناعة معالجات الكمبيوتر على أيدي هاكرز والان مع تفاصيل الخبر

تبحث شركة إى إم دى AMD لصناعة أشباه الموصلات فى هجوم إلكتروني محتمل، حيث يقوم ممثل التهديد الذي يستخدم الاسم المستعار "IntelBroker" ببيع البيانات التي يدعي أنه تم الحصول عليها من اختراق موقع إى إم دى دوت كوم هذا الشهر، وفقًا لتقارير BleepingComputer .

وأكدت الشركة التى تقوم بمعالجات الكمبيوتر والتقنيات ذات الصلة فى بيان أنها تبحث فى السرقة المزعومة وتدعى IntelBroker أن البيانات المعروضة للبيع تشمل المنتجات المستقبلية وقواعد بيانات الموظفين وقواعد بيانات العملاء.

وقالت AMD في البيان المقدم إلى BleepingComputer و PCMag و Bloomberg : "نحن على علم بوجود منظمة إجرامية إلكترونية تدعي أنها تمتلك بيانات AMD المسروقة ، ونحن نعمل بشكل وثيق مع مسؤولي إنفاذ القانون وشريك استضافة خارجي للتحقيق في المطالبة وأهمية البيانات."

ولم ترد AMD على الفور على طلب التعليق من The Verge ، وفى الماضى حاولت IntelBroker بيع البيانات التي يُزعم أنها مسروقة من Europol و The Home Depot وسوق التأمين الصحي DC Health Link .

وفي عام 2022، أكدت AMD أنها تحقق في مزاعم بأن مجموعة القرصنة RansomHouse سرقت 450 جيجابايت من البيانات .