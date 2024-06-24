شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب ألغت جوجل خدمة Google Podcasts؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إغلاق تطبيق آخر من تطبيقات جوجل على الرغم من شعبيته، حيث لن يكون Google Podcasts موجودًا بعد الآن، لذا عليك البحث عن بديل للاستماع إلى مفضلاتك.

لماذا تم إيقاف Google Podcasts؟

أعلنت Google العام الماضي أنه سيتم إغلاق تطبيق البودكاست، وقالوا في ذلك الوقت إننا "نعيش في العصر الذهبي للبودكاست" وأن الوقت قد حان لإنشاء "وجهة واحدة" لهم، ومع ذلك، فإن مستخدمي Google Podcasts منزعجون جدًا من الأخبار ولا يريدون التبديل إلى تطبيق جديد.

ما الذي سيحل محل Google Podcasts؟

تريد جوجل من المستخدمين التبديل إلى تطبيق YouTube Music للاستماع إلى ملفات البودكاست الخاصة بهم بدلاً من ذلك، وهذا على الرغم من تنزيل Google Podcasts أكثر من 500 مليون مرة على Google Play وحده.

ويشعر معجبو التطبيق السابق بالاستياء من الاضطرار إلى الانتقال إلى YouTube Music، وكتب أحد المستخدمين على Reddit: "يبدو أن YouTube Music لا يحتوي على جميع ملفات البودكاست المتاحة على Google Podcast.



"إما ذلك أو أن وظيفة البحث فظيعة، بالإضافة إلى ذلك، يتطلب استخدام YouTube Music للبودكاست عبر Android Auto التمرير عبر مجموعة إضافية من القوائم، ليس رائعًا."

بينما قال آخر: "موسيقى يوتيوب سيئة للغاية. أكره أنهم يقتلون Google Podcasts"، وأضاف ثالث: "يعد Google Podcasts المنخفض المستوى أحد أنظف تطبيقات Google التي استخدمتها بشكل طبيعي كل يوم لفترة من الوقت الآن.

متى يتم إيقاف تشغيل Google Podcasts؟

تم إطلاق Google Podcasts لأول مرة في عام 2018 وكان شائعًا لدى المستمعين، وتم إيقاف الخدمة بالفعل في الولايات المتحدة ولكنها ستغلق في أي مكان آخر في 24 يونيو 2024.