شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل شراكة أبل وMeta AI بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر تقرير حديث حول العلاقة بين أبل وميتا وتصدر اللقاء عناوين الأخبار، مما يشير إلى أن هناك فرصًا لأن تقوم أبل بدمج Meta AI في أجهزة iPhone القادمة، ومع ذلك، كشفت بلومبرج مؤخرًا أن اللقاء تم قبل أشهر وتم إسقاط الفكرة بين الحين والآخر.

أجرت شركة أبل حديثاً قصيراً مع ميتا حول إمكانية الشراكة، لكنها ليست جديدة، وفقًا للتقرير، فقد تم الحديث عندما كانت شركة أبل تغامر بالدخول إلى العديد من الشركات لاستكشاف تكامل نماذجها مع أجهزة أبل وفي وقت لاحق، خلال مؤتمر WWDC 2024، أكد عملاق التكنولوجيا دمج ChatGPT الخاص بـ OpenAI في أجهزتهم.

لماذا تتخوف أبل من شراكة Meta AI؟

لم تضع شركة أبل فكرة Meta AI في أجهزتها على الرف دون سبب، ذكرت بلومبرج أن شركة أبل رفضت الاقتراح بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأفيد أيضًا أن شركة أبل لم تعجبها فكرة الارتباط بشركة للتواصل الاجتماعي، كان عملاق التكنولوجيا أيضًا قلقًا بشأن صورته، ويبدو أن ميتا ليس هو ما كانوا يبحثون عنه، علاوة على ذلك، بحلول ذلك الوقت، كانت ميتا قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب ممارساتها المتعلقة بالخصوصية.

على الرغم من أن ميتا قد لا تكون حصرية لشركة أبل، إلا أن الشركة ستعتمد على تطبيقاتها الخاصة، وأعلنت شركة ميتا مؤخرًا أن ذكاءها الاصطناعي، Meta AI، سيتم طرحه وسيكون متاحًا لجميع المستخدمين، وسيكون Meta AI متاحًا باللغة الإنجليزية عبر تطبيقات الشركة، وتم طرح روبوت الدردشة في أكثر من 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وأوغندا وزيمبابوي.

شراكة أبل مع OpenAI

خلال WWDC 2024، كشفت أبل أنها ستدمج ChatGPT في منصات iOS وiPadOS وmacOS، مما يوفر للمستخدمين وصولاً سلسًا إلى إمكانيات ChatGPT دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة، وسيعمل هذا التكامل على تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير ميزات متقدمة لفهم الصور والمستندات مباشرةً داخل النظام البيئي لشركة أبل.

وسيستفيد Siri، مساعد أبل الافتراضي، من هذا التكامل أيضًا، وسيكون قادرًا على الاستفادة من ذكاء ChatGPT للإجابة على استفسارات المستخدم بشكل أكثر فعالية. والأهم من ذلك، سيكون لدى المستخدمين التحكم في هذه الميزة، حيث سيُطلب منهم الإذن قبل إرسال أي أسئلة أو مستندات أو صور إلى ChatGPT، بمجرد منح الموافقة، سيقدم Siri الإجابات مباشرة إلى المستخدمين.

بعد دمج iOS 18 مع ChatGPT، لن يكون لدى أبل الكثير من التحكم في كيفية عمل روبوت الدردشة، بعد الاستعانة بمصادر خارجية لروبوت الدردشة iOS 18، سيكون هناك عدد أقل من ضمانات الخصوصية التي يمكن لشركة أبل توفيرها مقارنة بما يمكن توفيره إذا قاموا بإنشاء روبوت الدردشة الخاص بهم، ومن ثم، فإن التحرك لمنح المستخدمين السيطرة يبدو أكثر منطقية.

ومع ذلك، تقول الشركة إن ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى في نظام التشغيل iOS 18 سيتم تصميمها بالكامل بواسطة شركة أبل، وبالتالي يمكن للمستخدمين الشعور براحة أكبر في أي قصة تتعلق بالخصوصية.