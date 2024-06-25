شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد ناسا عالقين فى الفضاء بسبب خلل مركبة بوينج و SpaceX قد تتدخل لإنقاذهم والان مع تفاصيل الخبر

أجلت وكالة ناسا عودة رائدي فضاء من محطة الفضاء الدولية (ISS) للمرة الثالثة، مما أثار مخاوف من أن الطاقم قد أصبح عالق في الفضاء، وكان من المقرر في البداية أن يقيم بوتش ويلمور وسوني ويليامز لمدة تسعة أيام، والتي تم تأجيلها مرتين هذا الشهر، ولم يوجد الآن أى موعد محدد للعودة.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت بوينج في بيان إن الإقامة الممتدة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت لمراجعة المشكلات الفنية التي واجهتها الكبسولة أثناء سفرها إلى محطة الفضاء الدولية، والتي شملت فشل الدفع وتسريب الصمامات.



فيما رأى العديد من الخبراء أن وكالة ناسا قد تضطر إلى إطلاق مهمة إنقاذ، ويمكنها الاستعانة بشركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك لتنفيذها.



قال رودي ريدولفي، قائد نظام الفضاء السابق ومدير اكتساب تكنولوجيا الفضاء، أن بوينج قد تضطر إلى التخلي عن ستارلاينر واستخدام إحدى كبسولات Dragon التابعة لشركة SpaceX لإعادة رائدي الفضاء إلى الأرض.



أضاف ريدولفي: "وحدة الخدمة هي الجزء الذي به كل المشاكل وسيفقدون ذلك عند العودة بغض النظر عما يفعلونه، ومع ذلك، يمكن إعادة الكبسولة بشكل مستقل إلى الهبوط الصعب في الولايات المتحدة واستعادتها."



فيما قال كاتسو كوراباياشي، أستاذ هندسة الطيران في جامعة نيويورك، إنه بالنظر إلى الوضع الحالي لمركبة ستارلاينر، من الممكن أن تقرر ناسا استخدام مركبة فضائية بديلة، مثل Crew Dragon من SpaceX، لإعادة رواد الفضاء إلى منازلهم بأمان".



ومع ذلك، أشار البروفيسور أيضًا إلى أن وكالة ناسا وبوينج تتخذان الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بمهام العودة للتأكد من أن ستارلاينر مستعدة تمامًا ومعتمدة لرحلة العودة.



تم تأجيل عودة رواد الفضاء لأول مرة إلى 14 يونيو، وفي الأسبوع الماضي تمت إعادة جدولتها إلى 26 يونيو.



وأشارت ناسا إلى أن موظفيها كانوا يقيمون مواعيد العودة بعد رحلتي السير الفضائيتين المخططتين للمحطة في 24 يونيو و2 يوليو، على أمل إعادة رائدي الفضاء إلى الأرض في موعد أقصاه أوائل يوليو.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا: "نحن نأخذ وقتنا ونتبع عملية فريق إدارة المهمة القياسية لدينا".



وأضاف مدير برنامج الطاقم، "نحن نسمح للبيانات بقيادة عملية صنع القرار لدينا فيما يتعلق بإدارة التسريبات الصغيرة في نظام الهيليوم وأداء الدفع الذي لاحظناه أثناء الالتقاء والالتحام".