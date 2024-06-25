شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يخطط لإعادة تصميم معاينة تحديثات الحالة وطرح ميزة لبعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير تقرير جديد إلى أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب يطرح ميزة معاينة جديدة لتحديثات الحالة، حيث يتم طرح هذا حاليًا لمجموعة مختارة من مختبري النسخة التجريبية ومن المتوقع أن يكون متاحًا لمزيد من المستخدمين قريبًا، وتهدف هذه الميزة إلى تقديم طريقة أكثر بساطة وجاذبية لعرض التحديثات، وفقاً لموقع

ووفقاً لتقرير WA Beta Info، يشير إلى أن ميزة معاينة تحديث الحالة الجديدة تظهر كصورة مصغرة على الجانب الأيمن من الشاشة للمستخدمين الذين يتابعون القنوات، ويحافظ هذا التصميم على علامة تبويب تحديثات مرتبة من خلال استخدام تخطيط أفقي، بالنسبة للمستخدمين الذين لا يتابعون أي قنوات، قدم واتساب قائمة عمودية لتحديثات الحالة، والتي تتضمن الآن صورة مصغرة معاد تصميمها تقوم بمعاينة تحديثات الحالة مع الاحتفاظ بصورة الملف الشخصي، ويعالج هذا التغيير المشكلة السابقة حيث تم استبدال صورة الملف الشخصي بالمعاينة، مما يزيد من صعوبة تحديد جهات الاتصال في لمحة واحدة.

في التحديثات السابقة، كان بإمكان المستخدمين معاينة تحديثات الحالة في قائمة عمودية، لكن هذه الميزة حلت محل صورة الملف الشخصي، مما أدى إلى تعقيد عملية التعرف على جهات الاتصال بسرعة، ويعمل التحديث الأخير على حل هذه المشكلة عن طريق وضع الصورة المصغرة بجانب صورة الملف الشخصي، مما يوفر معاينة أكثر إفادة وجاذبية بصريًا.

تمثل ميزة معاينة تحديث الحالة المعاد تصميمها تحسنًا كبيرًا في كيفية تفاعل المستخدمين مع تحديثات الحالة على واتساب، ومن خلال الحفاظ على صورة الملف الشخصي إلى جانب المعاينة، يوفر واتساب طريقة أكثر وضوحًا وجاذبية من الناحية المرئية لتصفح التحديثات، مما يضمن أنه يمكن للمستخدمين التعرف بسهولة على جهات الاتصال الخاصة بهم مع الاستمتاع بتجربة شاملة أفضل.

مع استمرار طرح الميزة الجديدة، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية استجابة المستخدمين للتغييرات وما إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة التفاعل مع تحديثات الحالة، وتؤكد جهود واتساب المستمرة لتعزيز نظامها الأساسي على تفانيها في تقديم خدمة مراسلة من الدرجة الأولى تلبي الاحتياجات المتطورة لمستخدميها.