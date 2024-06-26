تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 60 Plus بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Play 60 Plus الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh ومعالج Snapdragon 4 Gen 2.

يتميز هاتف Honor Play 60 Plus بشاشة LCD بحجم 6.77 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع 850 nits، أيضاً يمكن ضبط سطوع الشاشة عند نسبة 2 nits لحماية العين في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتف Play 60 Plus بطارية بقدرة 6000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، وينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 8.0 ونظام تشغيل Android 14، كما يدعم معاييرIP64 في مقاومة الماء والغبار، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الإطار الجانبي للهاتف.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

ومن المقررأن يتوفر هاتف Honor Play 60 Plus بألوان الأخضر، والأسود وأيضاً اللون الأبيض بسعر يبدأ من 206 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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