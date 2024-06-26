شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تؤجل طرح "الوضع الصوتى" الخاص بها حتى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة OpenAI المصنعة لـ ChatGPT اليوم الثلاثاء إنها أرجأت إصدار ميزة “الوضع الصوتي” لمدة شهر حتى يوليو بسبب مشكلات فنية، وفقاً لرويترز.

وكانت الشركة قد خططت في الأصل لطرح تجربة المحادثة الصوتية الواقعية لمجموعة صغيرة من مستخدمي ChatGPT Plus في أواخر يونيو، لكنها قالت إنها تؤجلها لأنها تحتاج إلى وقت للوصول إلى معيار الإطلاق الخاص بها.



قالت OpenAI في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "على سبيل المثال، نعمل على تحسين قدرة النموذج على اكتشاف محتوى معين ورفضه، كما نعمل أيضًا على تحسين تجربة المستخدم وإعداد بنيتنا التحتية لتوسيع نطاقها لتشمل الملايين مع الحفاظ على الاستجابات في الوقت الفعلي".

وقالت الشركة إنه سيتم إصدار الميزة في البداية لمجموعة صغيرة من المستخدمين لجمع التعليقات، وستكون متاحة لجميع مستخدمي Plus في الخريف، مع مراعاة فحوصات السلامة والموثوقية.

تعمل OpenAI أيضًا على طرح إمكانات جديدة لمشاركة الفيديو والشاشة.

وفي شهر مايو، قالت إنها ستطلق نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يسمى GPT-4o، قادرًا على إجراء محادثة صوتية واقعية وقادرة على التفاعل عبر النص والصورة، وهي أحدث خطوة لها للبقاء في المقدمة في السباق للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وستمكن القدرات الصوتية الجديدة المستخدمين من التحدث إلى ChatGPT والحصول على استجابات في الوقت الفعلي دون تأخير، بالإضافة إلى مقاطعة ChatGPT أثناء التحدث - وكلاهما من السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي وجدها المساعدون الصوتيون الذين يعملون بتقنية الذكاء.