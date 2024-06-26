شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "OpenAI" تمنع الأشخاص فى الصين من استخدام خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

تخطط OpenAI لمنع الأشخاص من استخدام ChatGPT في الصين، وهي الدولة التي لا تتوفر فيها خدماتها رسميًا، ولكن يمكن للمستخدمين والمطورين الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة على أى حال.

وذكرت صحيفة Securities Times الصينية المملوكة للدولة أن OpenAI بدأت في إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدمين في الصين توضح خططها لمنع الوصول بدءًا من 9 يوليو، وفقًا لرويترز.

وقال متحدث باسم OpenAI للنشر: "إننا نتخذ خطوات إضافية لمنع حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات (API) من المناطق التي لا ندعم فيها الوصول إلى خدمات OpenAI" ، ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على العديد من الشركات الصينية الناشئة التي قامت ببناء تطبيقات باستخدام نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بـ OpenAI.

على الرغم من أن خدمات OpenAI متاحة في أكثر من 160 دولة، إلا أن الصين ليست واحدة منها وفقًا لإرشادات الشركة، وقد يتم حظر أو تعليق المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى منتجات الشركة في البلدان غير المدعومة على الرغم من أن الشركة لم تفعل ذلك صراحةً حتى الآن.

وليس من الواضح ما الذي دفع شركة OpenAI إلى التحرك ، وفي الشهر الماضي كشفت الشركة أنها أوقفت عمليات التأثير السرية بما في ذلك تلك التي نشأت من الصين، والتي استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وأشارت بلومبرج إلى أن خطوة OpenAI تتزامن مع ضغوط واشنطن على شركات التكنولوجيا الأمريكية للحد من وصول الصين إلى التقنيات المتطورة التي تم تطويرها فى الولايات المتحدة.