شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تفرض الهند استخدام شحن USB-C لجميع الهواتف الذكية يونيو 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

على غرار قواعد الاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في عام 2022، تفيد التقارير بأن الحكومة الهندية تفكر الآن في توحيد منفذ شحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المباعة في الهند.

ويهدف التفويض الجديد إلى جعل من الضروري لجميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المباعة في الهند استخدام منفذ شحن مشترك، وفقًا لتقرير صادر عن Livemint.

ومن المتوقع أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ بحلول يونيو 2025، ويشير التقرير أيضًا إلى أن القاعدة يمكن أن تنطبق أيضًا في النهاية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المباعة في الدولة ، ولا تتضمن القاعدة التي تم الإبلاغ عنها حاليًا الهواتف المميزة والمنتجات الصوتية والأجهزة القابلة للارتداء.

وبحسب التقرير، من المرجح أن تطلب وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات قريبًا من مصنعي الأجهزة توحيد منافذ الشحن للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، وستنطبق هذه القاعدة أيضًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن من المتوقع أن يبدأ تطبيقها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في عام 2026، ومن المقرر أن يكون منفذ الشحن الذي يتم النظر فيه لهذا الأمر هو موصل USB Type-C.

وبحسب ما ورد فإن السبب وراء هذه القاعدة هو الحد من النفايات الإلكترونية التي تنتجها مجموعة متنوعة من الكابلات والمحولات التي يحتاجها المستخدم عندما لا يكون هناك توحيد لمنافذ الشحن عبر الأجهزة.

وتستخدم معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android حاليًا موصل USB Type-C، ولا تزال بعض الأجهزة اللوحية والملحقات تستخدم شاحن microUSB. انتقلت هواتف iPhone من Apple في الغالب إلى شواحن Type-C منذ سلسلة iPhone 15، وكذلك فعلت أجهزة iPad الجديدة. لكن بعض طرز MacBook لا تزال تستخدم شحن MagSafe، بينما انتقل البعض الآخر إلى Type-C.

وتم فرض التغيير في منافذ الشحن على أجهزة Apple إلى حد كبير بموجب قاعدة الاتحاد الأوروبي التي صدرت في عام 2022، ثم فرض الاتحاد الأوروبي أن يكون USB Type-C هو منفذ الشحن القياسي عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات والمنتجات الصوتية ، ووحدات التحكم المحمولة ومكبرات الصوت.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن دراسة الحكومة الهندية لمثل هذه القاعدة ، ففى العام الماضي، كانت الحكومة الهندية تضغط أيضًا على شركة Apple لإعادة تقديم أجهزة iPhone القديمة بمنافذ USB-C ، وهي الخطوة التي زعمت Apple أنها قد تعيق أهداف إنتاجها المحلي، وتتماشى هذه المبادرة مع تفكير الهند في تفويض الاتحاد الأوروبي لمنافذ الشحن USB-C العالمية على الهواتف الذكية.

حاليًا، لا يوجد جدول زمني محدد بشأن موعد دخول التفويض الجديد حيز التنفيذ، ولكن مما نعرفه، سيبدأ تطبيق هذا على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على الأقل بحلول يونيو من العام المقبل ، وقد يتم طرح نفس القاعدة قريبًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المباعة في الهند، ولكن يقال إن ذلك لن يدخل حيز التنفيذ إلا بحلول عام 2026.