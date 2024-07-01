شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ألعاب AAA لا تحظى بشعبية كبيرة على هواتف أيفون وأجهزة أيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة Appfigures، فإن ألعاب AAA لأجهزة أيفون وiPad لا تحقق نجاحًا كبيرًا كما كانت شركة أبل تأمل، وحاليًا، تتوفر لعبة Resident Evil Village وAssassin's Creed Mirage لنظامي التشغيل iOS وiPadOS حيث تم استخدام هذه الألعاب للترويج لبراعة أجهزة سلسلة أيفون 15 Pro.

لكن البيانات لا تظهر نتائج واعدة، وفي الواقع، Appfigures يجادل بأن هذه العناوين هي في الواقع فاشلة، وعلى سبيل المثال، حصلت لعبة Assassin's Creed Mirage من Ubisoft على أكثر من 123000 عملية تنزيل منذ إصدارها في 6 يونيو، ولكن دفع أقل من 3000 مستخدم مقابل اللعبة الكاملة، بتكلفة 49 دولارًا.

وقد انخفضت التنزيلات اليومية بالفعل إلى أقل من 3000 في المتوسط. هذه الأرقام أقل بكثير من ألعاب iOS وiPadOS المجانية الأخرى.

وتواجه لعبة Resident Evil 4، التي تم إطلاقها في ديسمبر من العام الماضي لنظام iOS، صعوبات أيضًا، وقام 357000 شخص فقط بتنزيل اللعبة ودفع 7000 شخص 29 دولارًا مقابل التجربة الكاملة، ولدى Resident Evil Village حوالي 5750 مستخدمًا مدفوعًا فقط.

يعتقد المحللون أن الناس يفضلون الألعاب الأبسط وغير الرسمية على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، وعادةً ما تكون إحدى ألعاب الهاتف المحمول الأكثر شيوعًا هي تلك التي تعطي الأولوية للأسلوب الفني الفريد على الرسومات الرائعة واللعب الأبسط المناسب لعناصر التحكم باللمس.

وتتطلب ألعاب Triple A عناصر تحكم مادية للحصول على أفضل تجربة ممكنة، بالإضافة إلى شاشات كبيرة، ودعنا نواجه الأمر، فحتى أيفون 15 Pro Max يحتوي على شاشة صغيرة لألعاب AAA الجادة.

هناك عوامل أخرى مساهمة بالطبع، فعلى سبيل المثال، يدعم أيفون 15 Pro و15 Pro Max فقط عناوين AAA وأجهزة iPad المزودة بشرائح M1 على الأقل وما فوق تسمح بتشغيل الألعاب المشابهة لوحدة التحكم، وهذا يحد من عدد المستخدمين الذين يمكنهم الاستمتاع بهذه الألعاب.