شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة العملات المشفرة باينانس تشدد الرقابة على خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

قررت Binance أكبر منصة لتداول العملات المشفرة فى العالم، إضافة المزيد من طبقات الأمان لإدارة الحسابات على منصتها، ويأتي قرار البورصة بعد أن أظهرت التحليلات الداخلية أنه تم استغلال بعض ميزاتها وخدماتها لجلب مزايا غير عادلة، مثل معدل رسوم أفضل وحدود أعلى لواجهة برمجة التطبيقات (API).

وخططت Binance لدمج عدة خطوات لجعل نظامها الأساسي آمنًا للمستخدمين للتعامل مع العملات المشفرة، وقد واجهت البورصة مؤخرًا خلافات مع سلطات إنفاذ القانون في أكثر من دولة، ما جعلها تعيد تقييم سهولة استخدامها وتبحث عن التحسينات التي يمكنها إدخالها على خدماتها.

Binance تشرح استغلالها

لقد توافد المجرمون على استغلال العملات المشفرة، ويرجع ذلك في الأساس إلى قدرة هذه الأصول الرقمية على معالجة المعاملات الفورية، سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود، ما يوفر إخفاء الهوية للأطراف المعنية ، وتشعر الحكومات في مختلف أنحاء العالم بالقلق إزاء إساءة استخدام الرموز المشفرة لتسهيل المعاملات غير القانونية المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وقالت مدونة Binance بالتفصيل عن نتائج التحليل الخاص بها : "تقدم منصتنا أنواعًا مختلفة من الحسابات، بما في ذلك الحسابات الفرعية والحسابات الفرعية المُدارة وحسابات مدير الصندوق، والتي تلعب جميعها دورًا مهمًا في حالات الاستخدام الحقيقية المتنوعة.

ومع ذلك، فإن هذه الميزات لديها أيضًا إمكانية إساءة استخدامها من قبل الجهات الفاعلة السيئة التي تسعى إلى التحايل على ضوابطنا إما للوصول إلى الوصول أو بيعه بمعدل رسوم أفضل وحدود أعلى لواجهة برمجة التطبيقات.

ولضمان عدم إساءة استخدام ميزات حسابها، تدعي Binance أنها عززت مراقبة جميع استخدامات الحساب والأنشطة ذات الصلة من وجهة نظر تكنولوجية.

وأضاف المنشور: "سنحقق في جميع حوادث سوء الاستخدام المحتملة أو المشتبه بها، وإذا لزم الأمر، سنتخذ الإجراء الذي نعتبره مناسبًا لمعالجة سوء الاستخدام، والذي قد يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تعليق الحسابات ذات الصلة أو إنهائها".

تقدم Binance مكافآت لتشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن سوء الاستخدام

في ديسمبر 2023، ادعت Binance أنها تجاوزت 170 مليون مستخدم على شبكتها العالمية، ومن أجل القبض على المجرمين الماليين الذين يسيئون استخدام منصتها، دعت Binance مستخدميها وطلبت منهم توخي اليقظة، وتقدم البورصة مكافآت للإبلاغ عن أصحاب الحسابات المشبوهة.

وقالت سنقدم مكافأة مقابل أي حالة تم التحقق منها لإساءة استخدام الحساب، و سيتم تحديد مبلغ المكافأة على أساس كل حالة على حدة ، ودعمك يمكن أن يكون له تأثير كبير ويساعد في تحسين نظامنا الأساسي ، وأشارت البورصة إلى أن هذه الجهود ضرورية لمواصلة تعزيز وحماية سلامة منصتنا.

في الآونة الأخيرة، تم تغريم Binance بمبلغ 2.25 مليون دولار في الهند لعدم التزامها بقانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA). كما واجهت بورصة العملات المشفرة في السابق أيضًا مواجهات مع السلطات الأمريكية والنيجيرية بشأن عدم الامتثال المزعوم لقواعدها الخاصة بالإشراف على قطاع العملات المشفرة.