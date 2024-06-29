تكنولوجيا: Nothing تؤكد خططها لدعم هاتف CMF Phone 1 برقاقة Dimensity 7300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Nothing بشكل رسمي على خططها لدعم هاتف CMF Phone 1 المرتقب برقاقة معالج Dimensity 7300.

تستعد شركة Nothing لعقد مؤتمر في 8 من شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن هاتف CMF Phone 1، ولقد كشف إعلان تشويقي سابق من الشركة عن مواصفات الشاشة في هذا الإصدار.

ومن جديد توضح Nothing تفاصيل جديدة حول الهاتف، الذي ينطلق برقاقة MediaTek Dimensity 7300، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.3، ويدعم أيضاً تقنية Wi-Fi 6 والإتصال بشبكات 5G.

أيضاً تدعم Nothing الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يتوفر بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف CMF Phone 1 يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، ونسبة سطوع 2000-nit.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 128 جيجا بايت رام، مع دعم التخزين في بطاقة خارجية، من جانب أخر ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، على أن يتميز الهاتف بنظام تشغيل Android 14، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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