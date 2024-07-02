شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير وحرائق.. الموجة الحارة تبلغ أقصاها في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت درجات الحرارة في تونس يوم الاثنين، 50 درجة في أقصاها، في مؤشر جديد على التغير المناخي الحاد الذي تشهده البلاد.

وأصدر معهد الرصد الجوي "درجة انذار كبيرة" تحسبًا لضربات شمس بسبب الحر الشديد. وأعلنت الحماية المدنية إن وحداتها قامت بـ87 تدخلا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لإطفاء حرائق اندلعت في مناطق بأنحاء البلاد. درجة حرارة قصوى وتجاوزت درجات الحرارة في أغلب الولايات التونسية 40 درجة، وبلغت 46 درجة في

ولايات الكاف والقيروان وقبلي عند منتصف النهار، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتعد ولايات الجنوب الأكثر حرارة، إذ شهدت ولاية مدنين درجة حرارة قصوى عند 49 درجة خلال فترة الظهر. آثار التغير المناخي ومثل المواسم السابقة ، تعاني تونس آثارًا واضحة للتغير المناخي مع ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار لفترات طويلة، ما أدى إلى تقلص المخزونات المائية في السدود الى مستوى الثلث من إجمالي طاقة استيعابها.

وتشهد بعض الولايات انقطاعات متكررة لعدة ساعات في شبكة توزيع مياه الشرب التي تسيرها شركة مملوكة للدولة.