شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من قاذفات.. السيطرة على حرائق للغابات قرب أثينا والان نبدء بالتفاصيل

احتواء الحرائق

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرق الإطفاء اليونانية السيطرة على سلسلة حرائق الغابات التي اندلعت قرب العاصمة أثينا خلال اليومين الماضيين.وأوضح المتحدث لفرق الإطفاء اليونانية فاتراكويانيس في تصريحات له أنه لم تعد هناك مناطق نشطة.وأشار إلى تمكّن عناصر الإطفاء من احتواء الحرائق بدعم من قاذفات المياه والمروحيات، الذين كافحوا الحرائق في ظروف خطيرة جدًا.وكانت قد اندلعت الحرائق في 58 غابة، بكيراتيا بشرق أثينا وستاماتا شمال العاصمة يوم الأحد الماضي.جاء هذا في ظلّ جفاف ورياح قوية بلغت سرعتها 70 كيلو متراً, مما دعا السلطات المعنية إلى عملية تنظيم إجلاء للسكان، في الوقت الذي تعرضت له بعض المنازل لأضرار مادية كبيرة.