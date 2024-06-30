شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستكشف تقنية جديدة لتبسيط عملية استبدال بطارية آيفون.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للتقرير، يمكن للشركة تغليف بطاريات آيفون المستقبلية بالمعدن بدلا من الرقائق، مما يتيح للتكنولوجيا الجديدة "إزاحة" البطارية واستبدالها، وفي حين أن هذا قد يكون أسهل من محاولة سحب البطارية من الهاتف، إلا أن الشركة ستواصل تقديم المشورة للمستخدمين بعدم محاولة إجراء الإصلاحات بأنفسهم.
ويشير التقرير إلى أن شركة آبل تتطلع إلى تجهيز نموذج واحد من سلسلة هواتف ايفون 16 الذكية هذا العام ببطاريات يسهل استبدالها، في حين يمكن أن تكون التكنولوجيا متاحة في جميع طرازات العام المقبل، وفي العام الماضي، تم تسريب صورة لبطارية ايفون 16 Pro المزعومة ذات الغلاف المعدني عبر الإنترنت.
نظرًا لميل أبل لإبقاء التغييرات والتحسينات في أجهزتها طي الكتمان حتى يتم الكشف عن أجهزتها، يمكننا أن نتوقع معرفة المزيد عن التكنولوجيا – إذا كانت موجودة – في الأشهر المقبلة، عندما يتم الكشف عن سلسلة ايفون 16.
تم تجهيز طرازات ايفون الحالية من أبل ببطاريات مغطاة برقائق معدنية، ويتم تثبيتها في مكانها باستخدام شرائط لاصقة، مما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى استخدام زوج من الملقط لإخراج الوحدة من هيكل الهاتف، وهذه ليست عملية سهلة الاستخدام.
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