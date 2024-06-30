شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة الخزانة الأمريكية تنظم قواعد العملات المشفرة لمنع التهرب الضريبي والان مع تفاصيل الخبر

وضعت وزارة الخزانة الأمريكية، قاعدة جديدة يمكن أن تضمن عدم التهرب الضريبي حال التعامل بالعملات المشفرة، حيث يدفعون المبلغ المناسب على مبيعاتهم، وستتطلب القاعدة الجديدة من منصات العملات المشفرة مثل البورصات ومعالجات الدفع الإبلاغ عن معاملات مستخدميها إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، تأمل السلطات أن يؤدي هذا الإجراء إلى ردع التهرب الضريبي، نظرًا لأن مصلحة الضرائب ستعرف بالضبط المبلغ المستحق على دافعي الضرائب.

وستسهل القاعدة على الأشخاص الإعلان عن أرباحهم لأنه سيتعين على الوسطاء الآن تزويدهم بنموذج 1099.

أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية مسودة نموذج 1099-DA (عائدات الأصول الرقمية من معاملات الوسيط) المصممة خصيصًا لتتبع معاملات العملات المشفرة في العام الماضي وستجعل النسخة النهائية متاحة قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن القاعدة تحدد عتبة قدرها 10000 دولار للإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على عملة مستقرة، وهي عملات مشفرة تتعقب الأموال الورقية مثل الدولار الأمريكي.

وقالت أفيفا آرون داين، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة للسياسة الضريبية، في بيان: "سيكون لدى المستثمرين في الأصول الرقمية ومصلحة الضرائب وصول أفضل إلى الوثائق التي يحتاجون إليها لتقديم ومراجعة الإقرارات الضريبية بسهولة".

كما أنه من خلال تنفيذ متطلبات الإبلاغ التي يفرضها القانون، فإن هذه اللوائح النهائية ستساعد دافعي الضرائب على دفع الضرائب المستحقة عليهم بسهولة أكبر بموجب القانون الحالي، مع الحد من التهرب الضريبي من جانب المستثمرين الأثرياء.

ولن تنطبق القاعدة الجديدة إلا على المنصات التي تستحوذ على الأصول الرقمية، مثل Coinbase أو Binance.