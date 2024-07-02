شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستبق موعد إطلاق بكسل 9 لتجنب سرقة أبل أضواء الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

فاجأت شركة جوجل الجميع من خلال مشاركة الإعلان التشويقي لإطلاق سلسلة بكسل 9 لشهر أغسطس من هذا العام مؤخرًا، إذ تنتظر الشركة عادةً قيام سامسونج وأبل بأحداثهما الكبيرة، وتستخدم الوقت المتبقي من العام للكشف عن هواتف بكسل، إذًا ما الذي تغير في عام 2024 والذي جعل جوجل تمزق قواعد اللعبة وتبدأ بطريقة جديدة؟

تشير التقارير إلى أن جوجل تريد إطلاق سلسلة بكسل 9 قبل أن تكشف أبل عن تشكيلة آيفون 16 الجديدة في سبتمبر من هذا العام.

ما الذي تغير هذا العام حتى تتمكن جوجل من اتخاذ مثل هذا القرار؟

يشير تقرير بلومبرج إلى الضجيج المحتمل لشركة أبل حول Apple Intelligence أو الذكاء الاصطناعي الذي سيتم تقديمه مع سلسلة آيفون 16 في وقت لاحق من هذا العام.

ويتم إطلاق هاتف بكسل 9 أو حتى آيفون 16 هذا العام باعتباره معركة الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية، حيث قدم لنا كلا العملاقين التقنيين معاينة للميزات التي يمكن لمستخدمي بكسل وآيفون أن يتوقعوا الحصول عليها في المستقبل القريب.

ويبدو أن جوجل قررت أنه بدلاً من حصول أبل على المميزات الخاصة بها للذكاء الاصطناعي، فإنها ستقدم إطلاق منتجها وتمنح أبل نفس المعاملة.