شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس قسم AI بمايكروسوفت: يمكن لأى شخص نسخ واستخدام المحتوى المتاح على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تم إطلاق ChatGPT بواسطة OpenAI في عام 2022، أثار ذلك العديد من المناقشات والنقاشات، وكان أحدها كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لعمل الآخرين للتدريب وأن هذا قد يكون غير عادل للمبدعين الأصليين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، رفع العديد من الكتاب والفنانين دعوى قضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي لاستخدام أعمالهم دون الحصول على إذن، ومع ذلك، يعتقد رئيس الذكاء الاصطناعي الجديد في مايكروسوفت أن جميع المحتويات المتوفرة على الإنترنت مجانية للاستخدام لأغراض التدريب.

في مقابلة أجريت مؤخرًا مع أندرو روس من CNBC، شارك مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي الجديد في مايكروسوفت، أفكاره حول استخدام محتوى الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وقال سليمان، الذي شارك في تأسيس Google DeepMind، إن أي شيء يُنشر على الإنترنت أصبح في الأساس "برنامجًا مجانيًا".

ووفقا له، منذ التسعينيات، كان العقد الاجتماعي المحيط بمحتوى الويب هو الاستخدام العادل، مما يعني أنه يمكن لأي شخص نسخ المحتوى المتاح مجانًا على الإنترنت وإعادة إنشائه وإعادة إنتاجه.

"فيما يتعلق بالمحتوى الموجود بالفعل على شبكة الإنترنت المفتوحة، فإن العقد الاجتماعي لذلك المحتوى منذ التسعينيات هو الاستخدام العادل. ويمكن لأي شخص نسخه وإعادة إنشائه وإعادة إنتاجه باستخدامه. لقد كان هذا برنامجًا مجانيًا، إذا كنت وقال خلال المقابلة: "هذا هو التفاهم".

وقال سليمان أيضًا إنه ما لم يطلب الناشر أو المؤسسة الإخبارية صراحةً عدم حذف المحتوى الخاص به أو الزحف إليه لأي شيء آخر غير الفهرسة، فيمكن لشركات الذكاء الاصطناعي استخدامه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

تم تعيين سليمان رئيسًا للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت في أبريل من هذا العام، وبعد حوالي شهر، تحدث عن تجربته في منشور على موقع LinkedIn. وصف سليمان الفترة الأولى التي قضاها في الشركة بأنها "مبهجة" و"مرضية"، مسلطًا الضوء على الفرص الواسعة للتعامل مع العديد من الأشخاص والمنظمات والمشاريع.

لقد كتب أن مايكروسوفت تتميز بـ "ثقافة داعمة وقوية حقًا"، وهي متسقة بشكل ملحوظ من الأعلى إلى الأسفل، وأضاف أيضًا أن هذه البيئة سهلت الانتقال والاندماج السلس في الشركة، الأمر الذي أعرب عن امتنانه العميق لزملائه.

وتحدث سليمان أيضًا عن الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، مشيرًا إلى أن قادة مثل ساتيا ناديلا وكيفن سكوت أوضحوا أن الشركة تعطي الأولوية للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ما يعتبره الموظف "أكبر تحول تكنولوجي في عصرنا". ".



