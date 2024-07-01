تكنولوجيا: سامسونج تصبح ثاني أكبر شركة مصنعة للأجهزة اللوحية في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لأحدث تقرير من شركة أبحاث السوق Canalys، تحتل سامسونج حاليا المركز الثاني في سوق الأجهزة اللوحية في الولايات المتحدة.

فقد باعت سامسونج 1.8 مليون جهاز Galaxy Tab في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يمثل 18.5 بالمئة من السوق.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد حققت الشركة تقدما. في العام السابق، باعت الشركة 1.75 مليون جهاز لوحي وحصلت على حصة سوقية قدرها 16.3 بالمئة في الربع السابق، وأصدرت سامسونج العديد من الأجهزة اللوحية في السوق مثل Galaxy Tab A9 / A9+ و Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S9 FE+.

وتقدم الشركة أيضًا أجهزة Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9+ و Galaxy Tab S9 Ultra مع شاشات OLED والأداء الرائد للمستخدمين الذين يسعون للحصول على تجربة عالية المستوى.

ومع ذلك، لا تزال شركة أبل هي الأولى في الولايات المتحدة، حيث تم بيع 4.92 مليون جهاز iPad في الربع الأول. والمثير للدهشة أن الشركة تمتلك حصة سوقية تزيد عن 50 بالمئة في الولايات المتحدة.

وحققت الشركة أيضًا نموًا طفيفًا في حصتها في سوق iPad في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ومع ذلك، تمكنت سامسونج فقط من الحفاظ على نمو سنوي إيجابي.

ومقارنة بالربع الأول من العام الماضي، انخفضت مبيعات أجهزة iPad من شركة أبل بنسبة 8.8 بالمئة، حيث باعت 5.4 مليون وحدة. ومع إطلاق سلسلة iPad Pro الجديدة، من المتوقع أن تنتعش حصة أبل في السوق.

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