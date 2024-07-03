تكنولوجيا: تسريب جهاز HMD ثاني بمظهر يشبه Lumia وسعر أقل من Skyline

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المفترض أن يتم إطلاق هاتف HMD Skyline هذا الشهر، فقد أظهرت التسريبات أن هذا الهاتف يتمتع بتصميم يذكرنا بتصميم Lumia الجمالي.

وسيكون هذا الهاتف واحدًا من خمسة (أو أكثر) هواتف أندرويد جديدة من HMD بما في ذلك HMD Pulse trio و HMD Atlas المشاع.

تشمل الإصدارات الأخرى HMD Ridge و Waylay (هواتف 5G بأسعار معقولة) لتتوافق مع Xenon و Skyline (إصدارات 5G من الفئة المتوسطة إلى العالية).

لقد رأينا صورًا لـ Skyline من قبل وهي تُظهر كاميرا امامية مثقوبة. والآن قام المستخدم @smashx_60 بمشاركة صور لجهاز آخر يشبه Lumia، ولكن هذا الجهاز مختلف؛ فهو يحتوي على كاميرا محززة.

وإذا نظرت عن كثب، ستجد في الخلف “كاميرا بدقة 50 ميجابكسل OIS” (من المفترض أن يحتوي Skyline على وحدة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل).

يجب أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Unisoc T760 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وتخزين 128/256 جيجابايت.

وتحتوي الواجهة الأمامية على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.67 بوصة (FHD +، 120 هرتز)، بينما يتميز الجزء الخلفي بكاميرا OIS المذكورة أعلاه بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومساعد بدقة 2 ميجابكسل.

سيتم تشغيل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 واط.

وسيكون هذا الجهاز في النطاق السعري 300 يورو، بينما يقع Skyline في فئة 400 يورو (460 يورو لإصدار البيع بالتجزئة).

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