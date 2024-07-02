تكنولوجيا: ابل تخطط لتعزيز كثافة البطارية في هاتف iPhone 16 Pro Max بنسبة 5 إلى 10%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي بكثافة أعلى في البطارية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%.

بدأت شركة ابل في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون، ومن المتوقع أن ينطلق حدث الشركة في شهر سبتمبر من هذا العام.

وفي أحدث التقارير التي نشرت عبر المحلل “Ming-Chi Kuo” كشف عن تفاصيل جديدة حول إصدار iPhone 16 Pro Max بشكل خاص، حيث تدعم ابل بطارية هذا الإصدار بغلاف معدني في محيط البطارية، على أن يتميز الغلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ.

أيضاً من المقرر أن يدعم الغلاف المعدني للبطارية عملية إستبدال البطارية في الهاتف بسلاسة أكبر، وهو ما يتوافق مع اللوائح التي وضعت من الإتحاد الأوروبي والتي تلزم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بدعم الإصدارات القادمة بتصميم يدعم الإستبدال السريع للبطارية.

كما تؤكد التقارير على أن الغلاف المعدني في محيط البطارية سيعمل على زيادة الكثافة بنسبة من 5 إلى 10% في خلايا البطارية.

يذكر أن ابل تحرص على دعم إصدارات Pro Max بأعلى مواصفات في السلسلة، ومن المتوقع أن يكون هاتف 16 Pro Max أولى الإصدارات في هواتف الأيفون المميزة بالتصميم الجديد في غلاف البطارية المعدني.

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