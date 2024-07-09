تكنولوجيا: ساعة Apple Watch X الذكية تأتي بحجم أكبر في الشاشة وتصميم نحيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير إصدارها الجديد من الساعات الذكية Apple Watch X، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن هذا الإصدار يأتي بحجم أكبر في الشاشة وتصميم نحيف.

تستعد عملاق التكنولوجيا ابل لكشف النقاب عن جيل جديد من الساعات الذكية في شهر سبتمبر من هذا العام، ولقد كشفت أحدث التقارير عن بعض التفاصيل حول مواصفات إصدار X بشكل خاص.

ولقد أوضح التقرير الذي نشر عبر المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج أن إصدار ابل القادم Apple Watch X يأتي بحجم أكبر في الشاشة في نموذجي الساعة الذكية.

ومن المتوقع أن يصل حجم الشاشة في أكبر نموذج من ساعة Apple Watch X إلى نفس حجم الشاشة المميز لساعة Apple Watch Ultra.

من جانب أخر يؤكد مصدر التسريبات على أن ساعة Apple Watch Ultra الذكية لن تشهد تغيير كبير في التصميم، على أن تتضمن تحسينات في التصميم الداخلي.

أيضاً من المقرر أن تدعم ابل ساعتي Apple Watch X وApple Watch Ultra بشريحة معالج جديدة، والتي تعمل على تعزيز مميزات الذكاء الإصطناعي المقرر دفعها في المستقبل، على أن يتم التركيز الآن على دفع هذه المميزات في أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون وأجهزة ماك ومن ثم Vision Pro.

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