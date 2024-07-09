تكنولوجيا: تفاصيل كاملة لمواصفات هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف Xiaomi 15 القادمة من شاومي، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل كاملة حول مواصفات هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro.

تعد سلسلة هواتف Xiaomi 15 أولى الإصدارات التي تنطلق للأسواق بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 4 والذي يعلن عنه بشكل رسمي في شهر أكتوبر.

ولقد أوضحت التسريبات الجديدة مواصفات كاملة حول الجيل القادم من هواتف شاومي، حيث يأتي Xiaomi 15 بحجم شاشة 6.36 إنش، بجودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120 Hz على أن تدعم الشاشة نسبة سطوع 1400-nit في نمط أعلى سطوع.

كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً يضم Xiaomi 15 بطارية بقدرة تتراوح بين 4800-4900 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

كما يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي OmniVision OV50H بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر ISOCELL JN1 بزوايا عرض فائقة الإتساع وأخر يدعم التكبير البصري حتى مرات، وتأتي كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي هاتف Xiaomi 15 Pro بنفس معايير الحماية وكاميرة سيلفي، وأيضاً بنفس الذاكرة العشوائية وسعة التخزين.

كما ينطلق الهاتف بحجم شاشة 6.73 إنش، بدقة عرض 2K، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، أيضاً تنطلق الشاشة بنسبة سطوع 1400-nit في نمط أعلى سطوع.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5400 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Xiaomi 15 Pro بمستشعر OmniVision OV50N رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.4، مع مستشعر JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل.

وتشير التسريبات إلى أن Xiaomi 15 ينطلق للأسواق بسعر يبدأ من 632 دولار، بينما يأتي هاتف Pro بسعر يبدأ من 728 دولار.

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