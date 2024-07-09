تكنولوجيا: إطلاق vivo Y28e و vivo Y28s في الهند بمواصفات متطابقة تقريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Vivo هاتفي Y28e و Y28s رسميًا في السوق الهندية اليوم، وتأتي الهواتف بمواصفات متطابقة تمامًا باستثناء بعض الاختلافات فقط.

أبرز اختلاقي مع الهاتفان هو بالكاميرا الرئيسية، ففي حين أن هاتف Y28s يحتوي على مستشعر Sony IMX852 بدقة 50 ميجابكسل، فإن هاتف Y28e يكتفي بمستشعر غير مسمى بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي كلاهما على مستشعر زخرفي ثانوي بدقة 2 ميجابكسل من نوع ما. ومن الامام، يتميز هاتف Y28s بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي، ويحتوي هاتف Y28e على وحدة بدقة 5 ميجابكسل.

يحتوي Y28e على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من التخزين، في حين يأتي Y28s بـ 4/6/8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من التخزين.

يأتي كلا الجهازين مزودان بشاشة LCD تعمل باللمس مقاس 6.56 بوصة بدقة 720 × 1612 90 هرتز مع سطوع يصل إلى 840 نتس في المتر المربع، ومعالج MediaTek Dimensity 6100+ SoC، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 واط. ويأتي كلا الهاتفان مع شهادة IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ.

علاوةً على ذلك، يحتوي هاتف Y28s على مستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب ومدمج في زر الطاقة، بينما لا يحتوي هاتف Y28e على مستشعر على الإطلاق.

سيتم تقديم Y28e باللون الأحمر والأخضر مقابل 10999 روبية هندية مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت للتخزين، و 11999 روبية هندية مع ضعف سعة التخزين.

وعلى صعيدًا آخر، يأتي Y28s باللون الاحمر والبنفسجي، ويبدأ بسعر 13999 روبية هندية مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ويصل إلى 15499 روبية هندية مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ويصل إلى 16999 روبية هندية مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

من المفترض أن يكون كلاهما متاحان من متجر Vivo الهندي عبر الإنترنت، Flipkart، وتجار التجزئة الشركاء في وقت لاحق.

المصدر