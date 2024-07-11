تكنولوجيا: سامسونج تدعم ساعات Galaxy Watch7 بشريحة معالج بدقة تصنيع 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية مؤخراً والذي يضم ساعة Galaxy Watch7 الذكية مع Galaxy Watch Ultra والتي تتميز بشريحة معالج بدقة تصنيع 3 نانومتر.

تنطلق ساعة Galaxy Watch Ultra الذكية بنموذج واحد فقط يتميز بحجم 47مم، بينما يأتي إصدار Galaxy Watch7 باثنان من النماذج التي تختلف بين حجم 40مم و44مم.

وتأتي ساعة Galaxy Watch Ultra بتصميم أكثر مقاومة بإطار دائري، وتتضمن ثلاثة من الأزرار في الإطار الجانبي، وأيضاً زر إضافي في المنتصف لتنفيذ مزيد من المهام.

وتضم Galaxy Watch Ultra شاشة Super AMOLED بحجم 1.5 إنش، بدقة عرض480 في 480 بيكسل، وسطوع 3000 nits، مع طبقة “sapphire crystal” لحماية الساعة الذكية، وصممت علبة الساعة الذكية من التيتانيوم Grade 4 وتتميز بوزن 60.5 جرام.

كما يدعم إصدار Ultra مقاومة الماء 10ATM، وتدعم معايير IP68 إلى جانب معايير المقاومة العسكرية MIL-STD-810H لمقاومة الغبار والصدمات، وتدعم الساعة الذكية أيضاً مقاومة درجات الحرارة التي تتراوح بين أكثر من 55 درجة مئوية، و-20 درجة مئوية، ومقاومة إرتفاع 9000 متر، ويصل إلى -500 متر عند سطح الماء.

وتضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 590mAh لعمر شحن يصل إلى 100 ساعة من التشغيل، وتضم الساعة الذكية معالج Exynos W1000 بدقة تصنيع 3 نانومتر، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وآداء أسرع 3 مرات مقارنة بمعالج W930.

وتأتي ساعة سامسونج الذكية بنظام GPS بنمط ثنائي لتتبع أكثر دقة للمستخدم، كما تدعم Galaxy Watch Ultra أكثر من 100 نمط رياضي، وتأتي Watch Ultra بميزة دعم FTP لتتبع دقيق للمستخدم.

أيضاً تتميز ساعة Ultra بنمط “Race” الذي يعمل على مقارنة آداء المستخدم الحالي بالآداء السابق عند الركض في الهواء الطلق.

وتأتي Galaxy Watch Ultra بمميزات الذكاء الإصطناعي مع خوارزمية تدعم تتبع دقيق للمستخدم، إلى جانب تتبع دقيق عبر مستشعر BioActive، وتدعم الساعة أيضاً مراقبة حالة نوم المستخدم في النوم الثقيل أو الغفوات السريعة.

كما تدعم الساعة الذكية مراقبة تخطيط كهربية القلب، ومستوى ضغط الدم، وإستشعار حرارة الجسم، كما يدعم الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية قياس نسبة السكر في الدم.

وتأتي ساعة Galaxy Watch7 الذكية بنظام متقدم لمراقبة نشاط المستخدم، كما تأتي الساعة الذكية بطبقة من زجاج “sapphire crystal”، مع مستشعر BioActive الجديد وتضم الساعة الذكية شريحة Exynos W1000.

ويتميز النموذج الأول من الساعة الذكية بحجم 40مم وشاشة Super AMOLED بحجم 1.3 إنش، ودقة عرض 432 في 432 بيكسل، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 44مم بحجم شاشة 1.5 إنش ودقة عرض 480 في 480 بيكسل.

وتدعم الساعة الذكية معايير MIL-STD-810H، ومعايير IP68، ومقاومة الماء عند 5ATM، وتنطلق الساعات بنظام Wear OS 5 وواجهة One UI 6.

ومن المقرر أن تبدأ سامسونج في تلقي طلبات الحجز المسبق في 24 من يوليو على أن تأتي ساعة Galaxy Watch7 الذكية بسعر يبدأ من 300 دولار، وتتوفر ساعة Galaxy Watch Ultra بسعر 650 دولار.

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