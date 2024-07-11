تكنولوجيا: سامسونج تطلق الإصدار الخاص Galaxy Z Flip6 Olympic من هاتفها القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip6 Olympic خلال الحدث الذي عقد مؤخراً، والذي يأتي بنفس مواصفات الإصدار الأصلي في التكوينات الداخلية، وثيم مميز في التصميم الخارجي.

يتميز الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Flip6 باللون الأصفر في الغطاء الخارجي مع شعار الأولمبياد في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يتضمن الهاتف بعض التطبيقات الإضافية المثبته مسبقاً.

ويستهدف Galaxy Z Flip6 Olympic الرياضيين في الألعاب الأولمبية “Paris 2024 Olympics” والألعاب البارالمبية، والذي يأتي نتيجة للشراكة التي بدأتها سامسونج منذ عام 2016، حيث تقدم للرياضيين إصدارات مخصصة من الهواتف الذكية.

ويأتي Galaxy Z Flip6 Olympic بشريحة eSIM مع 100 جيجابايت من بيانات 5G لدعم الرياضيين بتجربة أفضل في التواصل، مع تطبيق Paris 2024، ومنصة Athlete 365 للتواصل بشكل أفضل بين الرياضيين.

كما يضم الهاتف تطبيق Samsung Wallet مثبت مسبقاً والذي يأتي محمل مسبقاً للحصول المشروبات مجانية من آلات البيع، مع بطاقة دخول مجانية لوسائل النقل العام.

ومن المقرر أن يتم عرض هذا الإصدار في صالات العرض في جميع أنحاء مدينة باريس، على أن يتلقى الرياضيين هواتفهم في 18 من يوليو.

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