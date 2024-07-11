تكنولوجيا: شاومي تستعرض تصميم هاتف Redmi K70 Ultra قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi K70 Ultra، ولقد إستعرضت شاومي تصميم ومواصفات هذا الإصدار من خلال صور إعلامية رسمية.

قبل إنطلاق حدث شاومي هذا الشهر لكشف النقاب عن هاتف Redmi K70 Ultra، قدمت شاومي نظرة واضحة على تصميم الهاتف من خلال صور إعلامية رسمية نشرت على منصة Weibo، والتي توضح تصميم الهاتف من جميع الزوايا.

ويأتي هاتف Ultra بترقية في التصميم مقارنة بهواتف Redmi K70 وRedmi K70 Pro، حيث تتميز الكاميرة بتصميم جديد، وأيضاً تصميم جديد لزر التشغيل الرئيسي.

ومن المقرر أن يتميز هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus، ونظام 3D لتشتيت الحرارة، وخفض درجة الحرارة حتى 3 درجات.

ويتميز الهاتف بدقة عرض 1220 بيكسل أي أقل من هاتف K70 Pro الذي يتميز بدقة عرض K70 Pro، ومعدل تحديث 120 Hz.

يذكر أن علامة Redmi عقدت شراكة مؤخراً مع TCL ليكون هاتف Redmi K70 Ultra أول الإصدارات المميزة بالشاشات الجديدة من TCL.

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