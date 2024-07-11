تكنولوجيا: شاومي تدعم Xiaomi 15 Pro بكاميرة periscope لتكبير بصري حتى 5 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط شاومي لدعم هاتف Xiaomi 15 Pro القادم بكاميرة مميزة بعدسات periscope، والتي تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 15 لاحقاً هذا العام، وتعود التسريبات لتسليط الأضواء على إصدار Pro بشكل خاص اليوم.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر “Digital Chat Station” لتؤكد على أن شاومي تدعم Xiaomi 15 Pro بعدسات periscope، تدعم ترقية التكبير البصري في هذا الإصدار حتى 5 مرات.

ويؤكد مصدر التسريبات أن شاومي تنتقل في هذا الإصدار إلى إستخدام عدسات periscope telephoto، مع مستشعر IMX8، كما يأتي الهاتف بأحدث خوارزمية للذكاء الإصطناعي لتحسين جودة العرض.

ولقد تميز هاتف Xiaomi 14 Pro السابق بمستشعر Samsung S5KJN1 بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات periscope telephoto تدعم التكبير البصري حتى 3.2 مرة فقط، لذا يأتي الإصدار الجديد بمستوى أفضل في التكبير البصري.

من جانب أخر أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Xiaomi 15 Pro يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر OV50K OmniVision، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

يذكر أن التسريبات السابقة أوضحت بعض التفاصيل الأخرى عن Xiaomi 15 Pro، حيث يأتي بشاشة OLED microمنحنية بحجم 6.73 إنش، وجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، ويضم بطارية بقدرة 5400 mAh،ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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