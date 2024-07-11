تكنولوجيا: سوني تطلق كاميرة Sony ZV-E10 II بدون مرآة داخلية مع عدسات E PZ OSS II

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني بشكل رسمي عن كاميرة Sony ZV-E10 II من فئة كاميرات بدون مرآة داخلية، مع عدسات E PZ OSS II.

كانت كاميرة ZV-E10 الأكثر شعبية بين المستخدمين من مدوني الفيديو، واليوم ينطلق الجيل الثاني بمستشعر بدقة 26 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته المميز لكاميرات Sony FX30 وa6700.

كما تأتي الكاميرة بالعديد من التحسينات مقارنة بإصدار الشركة السابق، كما تقدم سوني عدسات Sony E PZ المميزة ببعد بؤري من 16 إلى 50مم وفتحة عدسات f/3.5-5.6، مع OSS II.

وتضم كاميرة Sony ZV-E10 II مستشعر APS-C Exmor R CMOS الذي يدعم UHD 4K بدقة 60 بيكسل، وتسجيل فيديو FHD عند 120 بيكسل، كما تأتي الكاميرة بشاشة LCD بحجم 3 إنش، بنظام تحديد سريع hybrid phase عند 759 نقطة.

كما تدعم الكاميرة بتثبيت تلقائي سريع وتتبع العين، مع إلغاء التركيز على الخلفية، والتركيز على التنفس ميكروفون اتجاهي ثلاثي، وزجاج أمامي.

وتضم الكاميرة معالج BIONZ XR المميز بآداء أسرع 8 مرات أكثر مقارنة بالإصدار السابق، كما تأتي الكاميرة بمعمارية جديدة للتركيز التلقائي معززة بالذكاء الإصطناعي، وتضم ZV-E10 II بطارية تدعم عمر شحن أطول مقارنة بالإصدار السابق بنسبة 30%.

أيضاً تقدم سوني عدسات Sony E PZ المميز ببعد بؤري 16 إلى 50 مم، وفتحة عدسات f/3.5-5.6، وبعد بؤري 24 إلى 75مم ليتوافق مع كافة ظروف التصوير، كما تتميز العدسات بتصميم أخف مقارنة بالإصدار السابق.

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