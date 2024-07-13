تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo9S Pro Plus ينطلق بقدرة بطارية 5500 mAh وسعر يبدأ من 412 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة iQOO التجارية مؤخراً عن هاتف iQOO Neo9S Pro Plus الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويضم بطارية بقدرة 5500 mAh، وينطلق للأسواق بسعر يبدأ من 412 دولار.

يتميز هاتف Neo9S Pro Plus بشاشة LTPO OLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما ينطلق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Neo9S Pro Plus بمستشعر IMX921 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بميزة التثبيت البصري بحجم مستشعر 1/1.56، مع كاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

وتدعم iQOO الهاتف بواجهة OriginOS 4 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

ومن المقرر أن ينطلق iQOO Neo9S Pro Plus للأسواق بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، الأسود، والأبيض، على أن يتميز النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 412 دولار.

المصدر