تكنولوجيا: iQOO تكشف عن ساعة iQOO Watch GT وسماعة iQOO 1i اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت iQOO للأسواق مؤخراً ساعة iQOO Watch GT الذكية التي تنطلق بنظام Blue OS، مع سماعة iQOO 1i اللاسلكية منخفضة التكلفة.

ساعة iQOO Watch GT الذكية

انطلقت ساعة iQOO Watch GT الذكية بشاشة OLED بحجم 1.85 إنش، ودقة عرض 390 في 450 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 600 nits، على أن تدعم الشاشة ضبط نسبة السطوع بشكل تلقائي بين 256 مستوى وفقاً لمحيط المستخدم.

كما تنطلق الشاشة بنمط “Always On”، الذي يكشف عن نافذة ذكية تعمل على عرض المعلومات الهامة أو رحلات الطيران القادمة على سبيل المثال، أو العروض القادمة للأفلام وغيرها من المعلومات، كما سيتاح للمستخدم تحديد ملاحظة على الشاشة ومن ثم يتم مزامنتها على الهاتف.

وتضم الساعة الذكية ميكرفون ومكبر صوتي لدعم المستخدم في المكالمات الصوتية عبر شريحة eSIM، كما تنطلق iQOO Watch GT بنظام GPS مدمج، وتطبيق خرائط Baidu للتنقل، أيضاً تدعم الساعة تقنية NFC.

كما تأتي ساعة بنظام Blue OS المطور من vivo كبديل لنظام Wear OS، وتدعم الساعة الذكية إستبدال سوارة المعصم بسلاسة، ويمكن لبطارية الساعة الذكية الإستمرار إلى 21 يوم من الشحن مع إيقاف تنشيط شريحة eSIM، أو 3 إلى 9 أيام مع تمكين شريحة eSIM، وتتوفر iQOO Watch GT بسعر 69 دولار أو 110 دولار للنموذج المميز بشريحة eSIM.

سماعة iQOO TWS 1i

تنطلق سماعة iQOO 1i اللاسلكية بعمر شحن طويل، حيث تستمر السماعة بشكل مستقل إلى 10 ساعات من الإستماع بشكل مستقل، ومع الحافظة يصل عمر الشحن إلى 45 ساعة.

وتضم السماعة اللاسلكية محرك تشغيل ديناميكي 10مم، وتدعم برنامج LC3، كما تنطلق بنمط مخصص للألعاب بإستجابة سريعة عند 55 مللي ثانية، كما تدعم مقاومة قطرات الماء بمعايير IP54، أيضاً تدعم إلغاء الضوضاء، وتتوفر iQOO TWS 1i بسعر 14 دولار فقط.

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