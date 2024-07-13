تكنولوجيا: إطلاق جهاز التوجيه Honor Router 5 بسعر 50 دولار مع تصميم أنيق وتغطية إشارة 360 درجة وميزات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Honor بالامس جهاز Honor Router 5، وهو جهاز توجيه Wi-Fi 7 ميسور التكلفة بتصميم أنيق.

يميل جهاز التوجيه إلى الاتجاه الحالي للتكنولوجيا التي تمتزج بسلاسة مع جماليات المنزل. ويتميز شكله المستطيل بحواف ناعمة مستديرة ومركز مجوف، مما يمنحه بنية مميزة ومفتوحة.

ويغلب على الجهاز اللون الأبيض مع وجود شعار Wi-Fi 7 باللون البرتقالي على أحد الجانبين، مما يضفي لمسة من الألوان. لكن التصميم ليس هو التركيز الوحيد.

يحتوي جهاز Honor Router 5 على 5 شرائح FEM مدمجة عالية الأداء لتوفير تغطية واسعة لشبكة Wi-Fi. وتدعي الشركة أن جهاز التوجيه يمكنه تغطية مساحة 120 مترًا مربعًا بإشارة 360 درجة، مما يزيل المناطق الميتة.

هناك خمسة هوائيات للمساعدة في هذا. وبفضل دعمه لتقنية التجميع ثنائي النطاق 4K QAM وMLO، يمكنه توفير سرعات تصل إلى 3600 ميجابت في الثانية.

ومن ناحية الأداء، تم تجهيز جهاز التوجيه بمحرك Link Turbo ويدعم تسريع شبكة AI. يتيح ذلك لجهاز التوجيه التكيف بذكاء مع مختلف السيناريوهات وبيئات الشبكة، بما في ذلك أكثر من 200 لعبة، و 3 منصات للمؤتمرات عبر الإنترنت، و 8 منصات للدورات التدريبية عبر الإنترنت.

يحتوي جهاز التوجيه أيضًا على تحسين النطاق المزدوج بتقنية الذكاء الاصطناعي الذي يضمن التبديل السلس بين نطاقات Wi-Fi والتحسين الذكي للترددات من أجل اتصال أكثر استقرارًا.

ولمزيد من الراحة، يمكنك الحصول على دعم لتطبيق Honor Smart Space الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء مخطط لمنزلهم.

يكتشف التطبيق بعد ذلك الإشارات في مواقع مختلفة ويعرض قوة إشارة Wi-Fi في مناطق مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم جهاز التوجيه شبكة Honor Mesh ومسح رمز الاستجابة السريعة لسهولة الإعداد والاتصال.

أصدرت شركة Honor جهاز التوجيه في نسختين: إصدار Gigabit وإصدار 2.5G. يأتي إصدار Gigabit بسعر 299 يوانًا (~ 42 دولارًا أمريكيًا)، مع عرض لفترة محدودة يخفض السعر إلى 269 يوانًا (~ 37 دولارًا أمريكيًا).

في حين يبلغ سعر إصدار 2.5G 369 يوانًا (~ 50 دولارًا أمريكيًا)، مع عرض لفترة محدودة بقيمة 349 يوانًا (~ 48 دولارًا أمريكيًا). يمكنك شرائه من JD.com ومتجر Honor الرسمي في الصين.

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