تكنولوجيا: تأكيد أسماء Google Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold في شهادات الاعتماد

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق ما لا يقل عن أربعة هواتف Pixel 9، واليوم، ظهر تأكيدًا لأسماء الهاتفين الرائدين الجديدين.
سيتم تسمية أحدهما باسم Pixel 9 Pro XL، بينما سيكون الآخر Pixel 9 Pro Fold، وفقًا لقائمة معدات الراديو الكندية (REL)، وهو منشور شامل لجميع معدات الراديو المعتمدة للاستخدام في دولة أمريكا الشمالية.
من المتوقع أن يكون Pixel 9 Pro XL هو خليفة Pixel 8 Pro؛ أكبر إصدار في التشكيلة الحالية.
ومن المرجح ان يكون Pixel 9 Pro XL نسخة أكبر من Pixel 9 Pro، والذي سيكون إضافة جديدة إلى التشكيلة.
الهاتف الآخر، Pixel 9 Pro Fold، هو ببساطة خليفة Pixel Fold؛ وتتم الآن إعادة تسميته لتتماشى مع بقية أفراد المجموعة.
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