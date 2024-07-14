تكنولوجيا: سلسلة Pixel 9 تصل إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ساعة Pixel Watch 3، وصلت سلسلة Pixel 9 الآن إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للحصول على الموافقة التنظيمية.

وتؤكد الملصقات الإلكترونية أن هذه الأجهزة هي بالفعل هواتف ذكية. ويوجد اليوم ما لا يقل عن خمسة معرفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وثمانية نماذج مختلفة.

يبدو أنهم جميعًا لديهم أجهزة راديو Thread و UWB، وهو ما يتعارض مع شائعة سابقة حول عدم تقديم Pixel 9 الأساسي لها.

ومع ذلك، لسنا متأكدين بعد من المعرفات/النماذج التي تتوافق مع Pixel 9 و9 Pro و9 Pro XL و9 Pro Fold.

المصدر