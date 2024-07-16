شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثقة أبل فى الذكاء الاصطناعى تقود صانعى أندرويد إلى تخزين الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

على مدار الأشهر التي سبقت تقديم ميزات Apple Intelligence في مؤتمر WWDC، كانت الفكرة شائعة حول أن آبل كانت متراجعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن وفقًا لتقرير جديد، فأن بعض صانعي أندرويد كانوا متراجعين أيضا، في انتظار رؤية ما ستفعله آبل مع الذكاء الاصطناعي، حيث أثارت طلبات شراء آيفون 16 المتزايدة جنون الذكاء الاصطناعي بين صانعي أندرويد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرج أن شركة آبل رفعت طلباتها الأولية لتشكيلة آيفون 16، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب المتوقع على ميزات Apple Intelligence.

وعززت الشركة طلباتها من آيفون 16 بأكثر من 10%، مع خطط لشحن أكثر من 90 مليون وحدة قبل نهاية عام 2024 وحده، ويبدو أن ثقة شركة آبل في الذكاء الاصطناعي أثارت موجة من نشاط الذكاء الاصطناعي بين منافسيها.

يوضح التقرير أن كبار موردي SoC مثل Qualcomm و MediaTek قاموا بتخزين الرقائق، حيث تشير التوقعات إلى أن جميع الهواتف الرئيسية الرئيسية ستنتقل إلى عمليات تصنيع 3 نانومتر مثل آيفون، سيؤدي ذلك إلى تمكين المزيد من طاقة الحوسبة بتكلفة أقل للبطارية، وهي مجموعة أساسية لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي.

عندما تفعل أبل شيئا ما، فإن منافسيها ينتبهون لذلك، ومن الواضح أنه على الرغم من أنه أصبح من الشائع الترويج لتخلف شركة آبل في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يبدو أن العديد من الشركات الأخرى كانت تنتظر شركة آبل.