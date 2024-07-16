شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق الإصدار التجريبى الأول من iOS 18 وiPadOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل اليوم الإصدارات التجريبية الأولى من iOS 18 وiPadOS 18 لمختبري النسخة التجريبية العامة، مما جعل البرنامج الجديد متاحًا لعامة الناس لأول مرة منذ مؤتمر المطورين العالمي في يونيو، وقامت شركة أبل بإصدار ثلاث نسخ تجريبية للمطورين حتى الآن، وتتضمن النسخة التجريبية العامة الأولى نفس المحتوى الموجود في النسخة التجريبية الثالثة للمطورين، وفقاً لموقع engadget.

يمكن لمختبري النسخة التجريبية العامة الذين قاموا بالتسجيل في برنامج اختبار النسخة التجريبية من أبل تنزيل تحديثات iOS 18 وiPadOS 18 عن طريق فتح تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى عام، والضغط على قسم تحديث البرنامج وتحديد خيار iOS 18 Public Beta.

لاحظ أن الإصدارات التجريبية يمكن أن تحتوي على أخطاء ومشكلات في البطارية ومضاعفات أخرى، لذلك من الحكمة تثبيت البرنامج على جهاز ثانوي أو عمل نسخة احتياطية في حالة احتياجك إلى الرجوع إلى نظام التشغيل iOS 17.

يقدم iOS 18 ذكاء أبل، وهي ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في نظام التشغيل، ولا تتوفر جميع الوظائف في الوقت الحالي، ولكنها توفر أدوات الكتابة لإعادة كتابة النص وتدقيقه وتلخيصه عبر التطبيقات، ويمكنك إنشاء صور مخصصة باستخدام Image Playground وهناك رموز تعبيرية مخصصة متاحة من خلال ميزة Genmoji، ويتم إصلاح Siri بالكامل.

إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي والتي ستقتصر على طرازات iPhone 15 Pro وأجهزة iPad من سلسلة M)، ويقدم iOS 18 شاشة رئيسية مُعاد تصميمها مع خيار إعادة ترتيب أيقونات التطبيقات والأدوات ذات المساحات المفتوحة، بالإضافة إلى وجود خيار الصبغة والميزات الجديدة، وألوان أغمق للوضع الداكن.

تم تجديد مركز التحكم ويمكنك اختيار ما تريد أن يكون في المقدمة والوسط من معرض عناصر التحكم الجديد، وهناك صفحات متعددة حتى تتمكن من تجميع عناصر التحكم ذات الصلة، ويمكنك تخصيص الأحجام، كجزء من هذا التحديث، يمكن تبديل أيقونة المصباح والكاميرا على شاشة القفل، ويمكنك أيضًا اختيار خيارات مركز التحكم لزر الإجراء iPhone 15 Pro.



يستطيع Safari تلخيص صفحات الويب وإظهار المعلومات المهمة لك في لمحة سريعة، وقد تم إصلاح تطبيق الصور للتركيز بشكل أكبر على إبراز أفضل صورك، ويسهل تطبيق كلمات المرور المخصص الوصول إلى كلمات المرور وتسجيلات الدخول المحفوظة، ويمكنك الآن قفل أي تطبيق باستخدام Face ID أو Touch ID.