شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أداة البحث بالذكاء الاصطناعى SearchGPT والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت أداة بحث جديدة منافسة لجوجل، تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تسمى "SearchGPT"، حيث يتم تجربتها كنموذج أولي قبل طرحها على نطاق أوسع، للبحث عن الأخبار والمعلومات المباشرة تمامًا مثل Google Search.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول OpenAI أن المنتج الجديد مفيد بشكل خاص للاستعلامات حول الأحداث الجارية أو التطورات الأخيرة أو المعلومات المحددة التي قد لا يعرفها ChatGPT.

علق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على أوجه التشابه مع أكبر محرك بحث في العالم، حيث قال أحدهم "بحث Google في ورطة بالتأكيد".

قال آخر: "أي شخص ينتبه، سيعرف أنه سيكون هناك ملك جديد للبحث في غضون 10 سنوات."

تقول OpenAI، إنها تختبر SearchGPT مع "مجموعة صغيرة من المستخدمين والناشرين" للحصول على تعليقات قبل طرحه على نطاق أوسع.

تابعت شركة OpenAI، أن SearchGPT سيمنح المستخدمين "إجابات سريعة وفي الوقت المناسب مع مصادر واضحة وذات صلة".

وأوضحت: "قد يتطلب الحصول على إجابات على الويب الكثير من الجهد، وغالبًا ما يتطلب محاولات متعددة للحصول على نتائج ذات صلة، لذلك نعتقد أنه من خلال تعزيز القدرات المحادثة لنماذجنا بمعلومات في الوقت الفعلي من الويب، يمكن أن يكون العثور على ما تبحث عنه أسرع وأسهل".

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة التقنية، "هناك مجال لجعل البحث أفضل بكثير مما هو عليه اليوم".

نشر ألتمان على X: "سنتعلم من النموذج الأولي، ونجعله أفضل، ثم ندمج التكنولوجيا في ChatGPT لجعله في الوقت الفعلي ومفيدًا إلى أقصى حد".

ويركز SearchGPT بشكل أكبر على البحث في الشبكة عن أحدث الأخبار والاتجاهات والبيانات، بالإضافة إلى تقديم روابط الويب للمصادر عبر الإنترنت ذات الصلة.