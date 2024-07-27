شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تستعد لإطلاق أصغر امرأة عبر خط كارمان الفاصل للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة بلو أوريجين Blue Origin عن طاقمها لمهام NS-26، وسيكون على متن الطائرة العديد من الأفراد الذين سيحصلون على فرصة الطيران والشعور بانعدام الوزن فوق خط كارمان، وهو خط يقع على ارتفاع 100 كيلومتر فوق الأرض من منسوب سطح البحر، الذى يستخدم للتفرقة بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.

ووفقا لما ذكره موقع "spaceexplored"، ستصبح إحدى أفراد الطاقم، وهي ابنة أحد المشاركين السابقين، أصغر امرأة تصل إلى ارتفاع 100 كيلومتر.

طار صاروخ نيو شيبرد، وهو صاروخ مداري قابل لإعادة الاستخدام بالكامل من بلو أوريجين، 26 مرة، وهو الاسم الذي أطلق على هذه المهمة.

وستكون هذه هي الرحلة السابعة المأهولة للشركة والمرة الخامسة التي تحطم فيها رقمًا قياسيًا للعمر في رحلة.

وتعد كارسين كيتشن، ابنة عميل نيو شيبرد جيم كيتشن، طالبة في السنة الأخيرة في جامعة نورث كارولينا وتدرس الاتصالات وعلم الفلك.



كارسين كيتشن

تدافع عن تشجيع النساء على ممارسة مهنة في صناعة الفضاء، وستكون هذه لحظة تتويج لمغامراتها الأخيرة في رحلات انعدام الجاذبية، والتدريب على قوة الطرد المركزي والغوص.

سيخوض أفراد الطاقم الستة، وهم الحد الأقصى للجلوس داخل كبسولة نيو شيبرد، رحلة تستغرق ما يقرب من 10-15 دقيقة حتى ارتفاع ~100 كيلومتر قبل العودة إلى الأرض.

وعلى عكس الصواريخ المدارية، تنطلق نيو شيبرد مباشرة إلى الأعلى، في محاولة للوصول إلى أعلى ما يمكن بدلاً من اكتساب السرعة الأفقية.