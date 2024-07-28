تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف Pixel 9 Pro XL

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت سلسلة Pixel 9 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تعود التسريبات لتسليط الأضواء على هاتف Pixel 9 Pro XL في مقطع فيديو جديد.

إستعرض مقطع فيديو جديد تفاصيل تصميم هاتف Pixel 9 Pro XL المرتقب من جوجل، ولقد إستغرق مقطع الفيديو الذي نشر على منصة اليوتيوب 19 دقيقة.

ويظهر الهاتف في مقطع الفيديو بشعار “G” على الغطاء الخلفي، أيضاً يوضح تفاصيل تصميم الهاتف مع المواصفات التي كُشِف عنها في التسريبات حتى الآن.

ومن المقرر أن تدعم جوجل هاتف Pixel 9 Pro XL برقاقة معالج Tensor G4 الجديدة من جوجل، كما يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.8 إنش، بجودة عرض QuadHD+ ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تشير التسريبات إلى أن إعدادات الكاميرة في هاتف Pro XL تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل وعدسات periscope telephoto.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يضم كاميرة سليفي بدقة 42 ميجا بيكسل والتي تدعم أيضاً تسجيل الفيديو.

يذكر أن جوجل تعقد مؤتمرها القادم في 13 من أغسطس لإطلاق سلسلة Pixel 9 لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذه الإصدارات في حدث جوجل القادم.

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