تكنولوجيا: ViewSonic تكشف عن شاشة VX2730-4K-HDU بدقة 4K وسعر 197 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ViewSonic اليوم عن شاشة VX2730-4K-HDU المميزة بدقة عرض 4k، وتنطلق للأسواق بسعر 197 دولار.

تتميز شاشة VX2730-4K-HDU بحجم 27 إنش بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، ومعدل تحديث 73Hz، أيضاً تتميز الشاشة بتقنية IPS، وسطوع بنسبة 400 nits، وتدعم عمق ألوان 10بت، وتدرج لوني بمعايير sRGB بنسبة 100%، لذا تتوافق الشاشة مع المهام المختلفة والتي تشمل المهام الإبداعية.

كما تأتي الشاشة بعدة VESA لتثبيت الشاشة على الحائط، وتنطلق شاشة VX2730-4K-HDU بمنفذ HDMI، وDP، ومنفذ USB C لشحن الأجهزة بقدرة 65W، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة لاحقاً بسعر 218 دولار.

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