تكنولوجيا: جهاز Lenovo Legion R9000P للعام 2024 ينطلق بتركيز خاص على تعزيز الآداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن جهاز Legion R9000P للعام 2024 الذي ينطلق بكرت الشاشة Nvidia RTX 4060 وسعر 1282 دولار.

يتميز جهاز Lenovo Legion R9000P للعام 2024 بشاشة تتميز بحجم 16 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، وتدعم شاشة الجهاز معدل تحديث 240 Hz، وعمق ألوان 10بت، ومعايير DCI-P3 للتدرج اللوني بنسبة 100%.

أيضاً ينطلق Legion R9000P للعام 2024 بمعالج AMD Ryzen 9 7945HX مع كرت الشاشة Nvidia RTX 4060 لدعم تشغيل الألعاب بسلاسة.

ويدعم الجهاز نظام تبريد “Frost Blade Pro 5.0” لدفع آداء بقوة 140W، وللإتصال يضم الجهاز 4 من منافذ USB 3.2 Gen 1 فئة A، واثنان من منافذ USB 3.2 Gen 2 فئة C، ومنفذ HDMI 2.1، ويدعم الشحن بقدرة 140W عبر أحد منافذ USB C.

كما يدعم الجهاز تقنية “Nahimic audio”، وWiFi 6E، و DisplayHDR 400 وأيضاً Dolby Vision، ومن المقرر أن تكشف لينوفو لاحقاً عن موعد توفر هذا الإصدار في الأسواق العالمية، على أن يتوفر الجهاز في السوق الصيني الآن بسعر 1282 دولار.

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