تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold 6 Slim لن يأتي بتصميم فائق النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن هاتف Galaxy Z Fold 6 Slim المرتقب من سامسونج لن يأتي بتصميم فائق النحافة كما هو متوقع.

قدمت سامسونج خلال الفترة الماضية للأسواق هاتفي Z Fold 6 وFlip 6، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي بعنوان Galaxy Z Fold 6 Slim.

وتحاول سامسونج بهذا الإصدار التنافس مع الشركات الأخرى التي قدمت بالفعل إصدارات فائقة النحافة من الهواتف القابلة للطي.

وفي أحدث التقارير التي جاءت من “TheElec” كُشِف عن تفاصيل جديدة حول إصدار سامسونج المرتقب Z Fold 6 Slim، حيث يوضح التقرير أن هذا الإصدار سيأتي بتصميم بسماكة 11مم عند الطي، أي أنحف بنسبة ضئيلة مقارنة بهاتف Fold 6 الذي يأتي بسماكة 12.1 عند الطي.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الفارق في الحجم بين الهاتفين يأتي نتيجة لإزالة قلم S من هاتف سامسونج المرتقب، حيث تضيف الفتحة الخاصة بقلم stylus نسبة 0.6مم في سُمك الهاتف.

ولا يقترب هذا التصميم النحيف لهاتف Fold 6 Slim من تصميم عمالقة الصين للإصدارات الأخيرة من الهواتف القابلة للطي التي تأتي بسُمك يتراوح بين 9 إلى 10مم، إلا أن التقرير يؤكد على أن سامسونج تعمل على تطوير جيل جديد من الهواتف القابلة للطي بتصميم أكثر نحافة.

يذكر أن هاتف Z Fold 6 Slim يأتي بشاشة في الغطاء الخارجي بحجم 6.5 إنش، وتأتي الشاشة الداخلية بحجم 8 إنش، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 500000 إلى 600000 وحدة من الهاتف.

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