تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Oppo K12x بتصميم يدعم معايير MIL-STD-810H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن هاتف Oppo K12x من الفئة المتوسطة، والذي ينطلق بتصميم يدعم معايير MIL-STD-810H وسعر يبدأ من 155 دولار.

يتميز هاتف Oppo K12x بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

وتؤكد Oppo على أن هذا الإصدار هو الأول بتقنية “Splash Touch”، وهي تقنية تدعم المستخدم في التحكم في الشاشة حتى مع الأصابع الرطبة، أو تعرض الشاشة للماء.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 6300، ويتوفر بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة micro SD، ويدعم معايير IP54، ويتميز أيضاً بتصميم مقاوم بالمعايير العسكرية MIL-STD-810H، حيث يدعم مقاومة السقوط العرضي من مسافة 1.4 متر، مع تصميم نحيف 7.68مم، ووزن 186 جرام.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5100 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Oppo K12x مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

وينطلق هاتف Oppo K12x بواجهة Color OS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويتوفر النموذج الرئيسي للهاتف بسعر 155 دولار، على أن ينطلق الهاتف بألوان الأزرق والبنفسجي.

المصدر