شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيكرهوا فيس بوك ويحبوا تيك توك.. قائمة بمواقع التواصل الأكثر كرهًا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

كشف بحث جديد عن قائمة بدرجات الحب والكره لتطبيقات الوسائط الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، حيث جاء فيس بوك باعتباره تطبيق الوسائط الاجتماعية الأكثر كرهًا، حيث احتل المرتبة الأدنى في 39 دولة، ولم يكن بعيدًا عن منصة التدوين المصغر Reddit، حيث احتل المرتبة الأسوأ في 30 دولة، ومع ذلك، جاء تيك توك في المقدمة باعتباره التطبيق الأكثر حبا في العالم، حيث احتل المرتبة الأولى في 30 دولة بشكل عام.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قارنت خدمة تتبع البريد الإلكتروني Mailsuite مراجعات متجر Google Play لـ 1500 تطبيق، لإتمام نتائج هذا البحث.

دخلت منصات فيس بوك وانستجرام وThreads، المملوكة جميعًا لشركة الوسائط الاجتماعية العملاقة، في المراكز الخمسة الأولى من بين أكثر المواقع كرهًا.

يبدو أن فيس بوك كان مكروهًا بشكل خاص في أمريكا الجنوبية، كما كان موقع التواصل الاجتماعي الأول لزوكربيرج مكروهًا في أجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا، حيث وصل إلى أسفل الجداول في الهند وباكستان ونيجيريا والمغرب.

كما تم تصنيف X على أنه الأقل شعبية في 10 دول حول العالم، وكان الثالث بشكل عام في قائمة الأكثر كرهًا، فمنذ استحواذ إيلون ماسك على التطبيق في أكتوبر 2022، واجه موقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الجدل.

ومن الجدير بالذكر أن ماسك واجه انتقادات شديدة بسبب مواقفه المتساهلة تجاه خطاب الكراهية الذي أخاف العديد من المعلنين من المنصة.

ومع ذلك، لا تثير جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل هذا القدر من الكراهية والعديد منها محبوب من جانب مستخدميها.

على وجه الخصوص، يبدو أن تطبيق تيك توك، منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، هو الأكثر محبة في لعالم، حيث يحتل المرتبة الأولى في 30 دولة حول العالم.

وتأسس التطبيق في عام 2016 بواسطة شركة ByteDance الصينية، وسرعان ما أصبح أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم ويفضله بشكل خاص الأجيال الشابة.

جدير بالذكر أن بعض المنصات كانت في قائمة الأكثر كرها في بعض الدول والأكثر حبا في أخرى وهو ما يدل على أنها مثيرة للجدل بين مستخدمى وسائل التواصل، وهذه المنصات مثل انستجرام.