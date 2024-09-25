محافظ الجنوب زار بلدية صيدا: الأولوية هي ألا يبقى أي نازح من الجنوب في العراء

زار محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس بلدية ​صيدا​ ​حازم خضر بديع​ في مكتبه بالقصر البلدي، بحضور نائب الرّئيس عبدالله كنعان، حيث جرى استعراض مختلف الأوضاع وتداعيات العدوان الإسرائيلي، واستيعاب النّازحين من الجنوب اللّبناني إلى صيدا ومنطقتها.

كما تفقّد ضو غرفة العمليّات المشتركة لخليّة المخاطر وإدارة الأزمات والكوارث في البلديّة وهيئات المجتمع المدني في صيدا، حيث استمع لشرح من بديع ومدير الخلية (عضو المجلس البلدي) مصطفى حجازي، حول توزيع النّازحين من الجنوب على مدارس ومرافق تربويّة رسميّة، والحاجات الضّروريّة لهم.

وأكّد كلّ من ضو وبديع أنّ "الأولويّة هي ألّا يبقى أي نازح من الجنوب اللّبناني في العراء، وأن يتمّ تأمين أمكنة إيواء مناسبة، برغم الإمكانات المتواضعة المتوافرة لدى الدّولة والبلديّة".

ونوّه المحافظ بجهود رئيس البلديّة، وبدور غرفة العمليّات المشتركة، إذ أنّها "تشكّل غرفةً واحدةً وتتكامل مع غرفة الكوارث والطّوارئ في محافظة الجنوب"، مشيرًا إلى أنّ "التّنسيق قائم بينه وبين بديع بشكل متواصل 24/24 ساعة، للقيام بالواجب الإنساني تجاه أهلنا وناسنا من الجنوب إلى صيدا، وتمكينهم من مواجهة المحنة الّتي نمرّ فيها جميعًا".