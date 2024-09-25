زارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، وبحثت معه في "الأوضاع العامّة في ظلّ التّطوّرات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي وتداعياته على الصّعد كافّة"، بحسب ما أفاد مكتبها الاعلامي.
وثمّنت "الإجراءات والخطوات الّتي اتخذها المحافظ ضو استجابةً لموجة النّزوح المستجدّة، في ظلّ عدم توافر الدّعم المادّي من الجهات الرّسميّة"، واطّلعت منه على "سبل تدارك أي ثغرة في تطبيق خطّة الطّوارئ في صيدا وجزين".
كما قدّمت أيوب كامل الدّعم للمحافظ ضو، مؤكّدةً "أهميّة التّعاون لما فيه خير وسلامة أهالي الجنوب وسكان المنطقة، مع التّشديد على ضرورة إفساح المجال للهيئة العليا للإغاثة بالقيام بدورها إلى جانب مجلس الجنوب والجهات الرّسميّة المختصّة".
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب بحثت مع ضو بتداعيات العدوان وسبل تدارك أي ثغرة بتطبيق خطة الطوارئ في صيدا وجزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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